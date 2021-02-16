Обладательницей малого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону в индивидуальной гонке среди женщин стала итальянка Доротея Вирер. Она набрала 135 очков.

Второй стала австрийка Лиза Тереза Хаузер, третьей — немка Дениза Херманн. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 11-й позиции.

16 февраля состоялась заключительная индивидуальная гонка в рамках Кубка мира. На чемпионате мира, который входит в программу Кубка, выиграла чешка Маркета Давидова.

Кубок мира

Индивидуальная гонка (женщины)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 135 (+32)

2 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 106 (+43)

3 (4). Дениза Херманн (Германия) — 104 (+26)

4 (11). Ханна Эберг (Швеция) — 102 (+54)

5 (2). Юлия Джима (Украина) — 94 (+9)

6 (3). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 94 (+14)

11 (17). Светлана Миронова (Россия) — 76 (+40)

12 (9). Ульяна Кайшева (Россия) — 75 (+17)

17 (26). Лариса Куклина (Россия) — 54 (+27)

23 (13). Евгения Павлова (Россия) — 46 (0)

51 (45). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

52 (47). Джоан Рид (США) — 13 (+1)

54 (-). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (+12)