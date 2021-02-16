Миронова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«На сегодняшний день это мой лучший результат на ЧМ. Если проанализировать, как начинался турнир, то, думаю, это хорошая гонка и хорошие эмоции. Два дня до индивидуальной гонки прошли быстро. Конечно, я переживала из-за спринта и шести промахов, но я все проанализировала, нашла ошибки, поработала на тренировке и все исправила. Рада, что сегодня получилось все реализовать», — сказала в эфире «Матч ТВ» Миронова.

Миронова показала лучший результат среди россиянок в индивидуальной гонке, финишировав на пятом месте с двумя промахами. Победителем стала чешская спортсменка Маркета Давидова.