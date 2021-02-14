Экхофф увеличила отрыв от Ройселанн в зачете Кубка мира

Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке. Это позволило биатлонистке упрочить лидерство в общем зачете Кубка мира и зачете гонки преследования.

Общий зачет (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 737 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 695 (+32)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 675 (+28)

4 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 576 (+54)

5 (4). Доротея Вирер (Италия) — 573 (+43)

6 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 564 (+40)...

20 (18). Светлана Миронова (Россия) — 276 (0)...

25 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 230 (+12)...

29 (28). Евгения Павлова (Россия) — 190 (+1)...

32 (32). Ирина Казакевич (Россия) — 169 (+18)...

41 (38). Лариса Куклина (Россия) — 121 (0)...

64 (64). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)...

70 (68). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)...

72 (72). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Гонка преследования (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 264 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 236 (+32)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 207 (+28)

4 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 188 (+54)

5 (6). Доротея Вирер (Италия) — 178 (+43)

6 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 173 (+27)...

22 (23). Ирина Казакевич (Россия) — 74 (+18)

23 (18). Светлана Миронова (Россия) — 70 (0)...

34 (34). Ульяна Кайшева (Россия) — 48 (+12)

35 (30). Евгения Павлова (Россия) — 47 (+1)...

40 (35). Лариса Куклина (Россия) — 34 (0)...

55 (54). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (0)