Олимпийская чемпионка Зайцева считает, что сборная России по биатлону попала в яму

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в беседе с «СЭ» прокомментировала результаты женской гонки преследования на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

«Я думаю, что ребята попали в яму, — сообщила Зайцева «СЭ». — Просто допустили какую-то ошибку. Возможно, тренерский состав или сами спортсмены. До этого, в Антхольце, были хорошие результаты. Было ощущение, что эти результаты будут и в Поклюке, но прошла неделя и сборная попала в яму. Возможно, пройдет пару дней и их отпустит».

Зайцева также назвала предположительные причины спада российской сборной.

«Естественно, тренеры знают причины и могут их грамотно рассказать. Это физиология, нахождение в горах, высота. Само место, Поклюка, сложное. Специалисты, которые находятся рядом с командой, знают точно, что к чему. Может в горах пересидели или еще что-то»

14 февраля победу в женской гонке преследовании на ЧМ по биатлону в Поклюке (Словения) одержала норвежка Тириль Экхофф. Вторая — австрийка Лиза Тереза Хаузер. Третье место — француженка Анаис Шевалье-Буше. Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — показала 23-й результат.

(Артем Бухаев)