Губерниев считает, что спортсменам нужно следовать запретам IBU в соцсетях во время ЧМ

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и российский телеведущий в беседе с «СЭ» прокомментировал рекомендацию Международного союза биатлонистов членам сборной России не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира.

«Если не рекомендовано, значит не надо публиковать. Если кажется, что это слишком жестоко, то пусть возьмут вилы и грабли, возьмут штурмом IBU, но это же бред, правда? Что мы в этой ситуации можем сделать? Ничего, — сказал Губерниев «СЭ». — Мы можем только подчиниться и все, а для того, чтобы впредь больше не возникало таких историй, нам нужно быть чистой и честной командой, которой мы и являемся последнее время, не жрать допинг, повышать авторитет страны, заниматься экономикой, медициной, образованием, становиться по-настоящему мощной и сильной страной, и в конечном счете быть частью большого мирового процесса, чтобы мы могли каким-то образом влиять на ту или иную ситуацию».

Губерниев отметил, что сейчас мы не можем никак повлиять на сложившуюся ситуацию, и единственное правильное решение — согласиться с просьбой IBU.

«А что касается жестокости или абсурдности этого решения — ну вот так сложилось, поэтому нужно повышать авторитет страны и играть по правилам, для того, чтобы впредь подобное не повторялось», — добавил Дмитрий Губерниев.

За публикацию в соцсетях изображений государственных символов страны биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды может быть внесено предупреждение. Чемпионат мира по биатлону — 2021 пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

(Василиса Залесская)