Черезов высказался о запретах на российский флаг в соцсетях во время ЧМ

Двухкратный призер Олимпийских игр Иван Черезов в беседе с «СЭ» прокомментировал решение Международного союза биатлонистов о запрете российским спортсменам публиковать в соцсетях фотографии с государственной символикой.

«Очень странное решение, не понимаю, чего хотят добиться, — сообщил Черезов «СЭ». — Очевидно, что это та же история, борьба CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. «СЭ») с российской командой. Нам же вынесли решение, что запрещено выступать с государственной символикой. Честно говоря, меня эта новость крайне удивила», — сказал Черезов «СЭ».

Чемпионат мира по биатлону — 2021 пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Ранее было вынесено решение, согласно которому Российские биатлонисты на ЧМ выступят в статусе команды Союза биатлонистов России под монохромным флагом СБР.

(Артем Бухаев)