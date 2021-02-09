Чемпионат мира по биатлону-2021: календарь гонок, даты и время начала

С 10 по 21 февраля пройдет чемпионат мира по биатлону в местечке Поклюка в северо-западной части Словении, в 20 км от города Бред.

На чемпионате мира запланировано 12 стартов. Из них восемь — индивидуальные, четыре — командные.

Турнир откроется смешанной эстафетой, а классические эстафеты пройдут в предпоследний день чемпионата.

Расписание соревнований ЧМ-2021

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

17.00 Смешанная эстафета

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

16.30 Мужчины. Спринт

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

16.30 Женщины. Спринт

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.15 Мужчины. Гонка

преследования

17.30 Женщины. Гонка

преследования

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

14.05 Женщины. Индивидуальная гонка

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

16.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

17.15 Одиночная смешанная эстафета (Сингл микст)

20 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

13.45 Женщины. Эстафета

17.00 Мужчины. Эстафета

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт

Время московское.