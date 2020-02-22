«Беспредел на итальянской земле». Губерниев возмущен обыском в номере Логинова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что произошло в Антхольце на чемпионате мира по биатлону. 22 февраля, в 6 утра по местному времени итальянская полиция пришла с обыском в номер Александра Логинова.

— Если компетентные органы получают сигнал, то должны реагировать. Логинова и Гараничева разбудили в шесть утра, вломились в номер, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Подключаем министерство иностранных дел. Уже звонил министр спорта. Большая страна сделает все, чтобы защитить наших спортсменов.

Обыски были не только в машине Логинова, но и в машине у его личного тренера — Александра Касперовича. Беспредел на итальянской земле.