Анфиса Резцова: «Кристина на чемпионате мира выступила бы не слабее Мироновой и Старых»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в очередной раз выразила недовольство, что тренеры сборной России не дали ее дочери Кристине шанс выступить на чемпионате мира.

— Самое главное для меня, чтобы Кристина выступала, — цитирует «РИА Новости» Резцову. — Обидно, что на чемпионате мира ее не поставили ни на одну гонку. Это неправильно, потому что она бы выступила не слабее Мироновой и той же Старых. Думаю, что на чемпионате Европы она должна все-таки стартовать, потому что в Италии она готовилась, пока другие бежали гонки. Надеюсь, что на чемпионате Европы справедливость восторжествует.

Кристина должна быть в хорошей форме, хочу с ней поговорить, как вернется. И мне хочется узнать, как она себя чувствует. Не думаю, что она обозлилась после этой ситуации, хотя должна была обозлиться.

Тренеры обещали поставить Кристину на «индивидуалку» — не поставили, обещали в эстафету, но потом оправдывались, что в эстафету не могут, так как она не стартовала в индивидуальных гонках. Творится у них непонятный бардак.