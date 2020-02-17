Александр Касперович: «Логинов в хорошем функциональном состоянии. Он не слабее Бе»

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал физическое состояние подопечного, а также сравнил его с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бе.

— Я уверен, что Саша находится в очень хорошем функциональном состоянии, — приводит RT слова Касперовича. — Это было понятно уже после первых стартов в смешанной эстафете и спринте. Логинов не слабее, чем Бё, и я вижу, что на текущем этапе мы очень хорошо подравнялись по скорости со всеми лидерами, включая Бё и Фуркада. Судьбу медали между ними решает только стрельба на рубеже. Примерно как это и случилось: один промах — и у тебя уже не золото, а только бронза.

На счету Логинова золотая медаль в спринте и бронзовая медаль в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).