Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла спринт на чемпионате Европы в Польше.

Бендика с кругом штрафа на шесть секунд опередила норвежку Каролину Эрдаль, которая прошла оба рубежа без промахов.

Третьей стала россиянка Анастасия Шевченко, которая без кругов штрафа уступила Бендике почти десять секунд. Вслед за Шевченко финишировали Лариса Куклина и Валерия Васнецова, проиграв латвийке 11 и 12 секунд соответственно.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (1 шт. круг)

2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 5,7 (0)

3. Анастасия Шевченко (Россия) — 9,7 (0)

4. Лариса Куклина (Россия) — 11,9 (1)

5. Валерия Васнецова (Россия) — 12,3 (1)