Станислав Шевченко: "Хотим принять в России чемпионат мира по пляжному волейболу"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал, что федерация рассматривает вариант проведения чемпионата мира по пляжному волейболу.

– Мы рассматриваем идею проведения чемпионата мира по пляжному волейболу. Что-то конкретное сказать не могу, но работа в этом направлении ведется. Местом проведения на данный момент мы рассматриваем только Москву. Пока официальной заявки мы не делали, так как надо провести определенную работу, но если Международная федерация пойдет нам на встречу, то это будет именно российская столица. (Петр Григоренко)