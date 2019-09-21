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Семенов и Лешуков уступили в финале квалификационного турнира на Олимпиаду

10:30
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Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков проиграли в финале квалификационного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года. В решающей встречи российский дуэт проиграл латвийцам Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу со счетом 21:12, 20:22, 8:15.

Таким образом, Семенов и Лешуков не сумели принести мужской сборной России вторую олимпийскую лицензию в пляжном волейболе. Первую завоевали Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые одержали победу на чемпионате мира.

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