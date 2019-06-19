Прошла жеребьевка Евро-2019 по пляжному волейболу

В Москве состоялась жеребьевка групп предварительного этапа чемпионата Европы-2019 по пляжному волейболу, который пройдет с 5 по 11 августа в столичных "Лужниках". Своих соперников узнали 11 российских пар – шесть мужских и пять женских. С итогами жеребьевки вы можете ознакомиться здесь.

"От этой жеребьевки трудно было ждать успешных или неуспешных итогов, потому что наше представительство в этом турнире максимальное, потому что мы хозяева. Хорошее правило, что наши команды разведены по разным группам – это главное, что мы хотели от жеребьевки, – отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. – Важен последующий результат, когда пойдут игры на выбывание. Задачи мы всегда ставим реальные. Сейчас мы видим, что несколько наших мужских пар выступают очень успешно, поэтому, конечно, хотим, чтобы наша команда играла в финале

Формат турнира

– На предварительном этапе 32 команды разделены на 8 групп по четыре пары в каждой играются турниры в один круг;

– Все восемь победителей групп начнут свое выступление в плей-офф сразу со второго раунда, то есть с 1/8 финала;

– Команды, занявшие в своих группах предварительного этапа вторые и третьи места, начнут выступление в плей-офф с первого раунда, то есть с усеченной стадии 1/16 финала ("Last 24");

– Плей-офф с участием 24 команд начинается с усеченной стадии 1/16 финала; далее – 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал.