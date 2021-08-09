Разрешенная вместимость на играх чемпионата мира по пляжному футболу в Москве составит 50 процентов

Матчи чемпионата мира по пляжному футболу смогут посетить не более 50 процентов от общей вместимости арены на Фестивальной площади СК «Лужники», информирует ТАСС.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. Возведение арены вместимостью 5 тысяч зрителей, на которой состоятся матчи, началось 5 июля.

9 августа началась предварительная продажа билетов на турнир.