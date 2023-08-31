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Сегодня, 15:38

Соколов не считает игру в финале Лиги чемпионов по мини-футболу своим главным достижением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участие в финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу в составе португальского «Спортинга» не является главным достижением в карьере российского нападающего Антона Соколова.

«Выход в финал Лиги чемпионов своим главным достижением не назову. Надеюсь, все самые памятные победы у меня еще впереди и наступит тот момент, когда я точно себе признаюсь: «Да, это вершина моей карьеры». Подведением таких итогов лучше заниматься уже после того, как карьера завершится. Вспоминая игру против испанцев, скажу, что победить тогда было реально, мы доминировали по ходу встречи. Я забил гол, но его отменили, и этот эпизод, возможно, надломил команду», — приводит слова Соколова ТАСС.

24-летний Соколов перешел в «Спортинг» из екатеринбургской «Синары» 6 августа 2022 года. Вместе с португальской командой он стал чемпионом страны 2023 года. На чемпионате Европы он завоевал серебряную медаль чемпионат Европы в составе сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/18626621
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