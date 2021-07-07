Смертин станет ассистентом на жеребьевке чемпионата мира по пляжному футболу

Легенда пляжного футбола Маджер и бывший капитан сборной России Алексей Смертин будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщает сайт РФС.

«Это выдающееся событие для нас, для всей России, потому что за короткий период мы принимаем уже второй чемпионат мира. Сначала, в 2018-м, наше первенство планеты всколыхнуло весь мир, и сейчас, три года спустя, Россия — вновь страна-хозяйка чемпионата мира, но теперь уже по пляжному футболу.

Наша сборная — двукратный чемпион планеты. Ярко помню финал с бразильцами в 2011 году, когда мы повели в счете 3:0, потом было 12:5, в итоге все закончилось 12:8. Как же я был счастлив и как гордился нашей командой! Обыграть бразильцев и выиграть золото — это было потрясающе.

Участие в жеребьевке — очень почетно. Я пообщался с главным тренером нашей команды Михаилом Лихачевым, знаю расклад: пять европейских стран, четыре корзины. Чувствую определенную долю ответственности и за результат команды в том числе. Всем желаю удачи и интереснейшего чемпионата мира!» - заявил Смертин.

Сборная России попала в первую корзину вместе с Бразилией, Португалией и Таити. Жеребьевка пройдет 8 июля в Цюрихе, начало — в 15.00 (мск).

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа.