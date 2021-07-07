ФИФА представила корзины для жеребьевки чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

Сборная России попала в первую корзину вместе с Бразилией, Португалией и Таити. Жеребьевка пройдет 8 июля в Цюрихе, начало — в 15.00 (мск).

Корзины для жеребьевки чемпионата мира по пляжному футболу-2021:

Корзина 1: Россия, Бразилия, Португалия, Таити

Корзина 2: Япония, Сенегал, Швейцария, Испания

Корзина 3: Парагвай, Сальвадор, ОАЭ, Уругвай

Корзина 4: Оман, Белоруссия, США, Мозамбик

Get ready for the #BeachSoccerWC draw ?



The draw for Russia 2021 will take place in Zurich on Thursday at 14:00 CET ?? ??



Read all about it including the pot allocation ?https://t.co/Ms0nULtr32 pic.twitter.com/DpK1egLk2a — FIFA.com (@FIFAcom) July 7, 2021

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа. 6 июля стало известно, что сборная Швейцарии заменила сборную Украины, которая отказалась от участия в турнире.