ФИФА представила корзины для жеребьевки чемпионата мира по пляжному футболу в Москве
ФИФА представила корзины для жеребьевки чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
Сборная России попала в первую корзину вместе с Бразилией, Португалией и Таити. Жеребьевка пройдет 8 июля в Цюрихе, начало — в 15.00 (мск).
Корзины для жеребьевки чемпионата мира по пляжному футболу-2021:
Корзина 1: Россия, Бразилия, Португалия, Таити
Корзина 2: Япония, Сенегал, Швейцария, Испания
Корзина 3: Парагвай, Сальвадор, ОАЭ, Уругвай
Корзина 4: Оман, Белоруссия, США, Мозамбик
Get ready for the #BeachSoccerWC draw ?— FIFA.com (@FIFAcom) July 7, 2021
The draw for Russia 2021 will take place in Zurich on Thursday at 14:00 CET ?? ??
Read all about it including the pot allocation ?https://t.co/Ms0nULtr32 pic.twitter.com/DpK1egLk2a
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа. 6 июля стало известно, что сборная Швейцарии заменила сборную Украины, которая отказалась от участия в турнире.
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