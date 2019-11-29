Сергей Анохин: «Успех над бразильцами можно назвать историческим»

Член комитета РФС по разновидностям футбола Сергей Анохин после победы России над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира (4:3) отметил, что этот успех можно назвать историческим. По его мнению, россияне вышли на пик формы.

— Безусловно, сборная Бразилии — лидер пляжного футбола, нынешняя команда очень сильна, поэтому эта победа вдвойне ценна и приятна, — цитирует ТАСС Анохина. — Наш тренерский штаб, скорее всего, продумал подготовительный цикл так, что в группе мы выглядели не в лучших кондициях, но сейчас команда находится на пике формы в середине соревнований, это очень важно. Турнир сложный, очень длинный, 40-градусная жара. Поэтому было важно подготовиться к стыковым играм, считаю, нам это удалось сделать.

У нас будет усиление в лице не игравших Макарова и Папоротного. Будем надеяться, что нам удастся выдержать темп этих соревнований до самого конца.

Игра была очень тяжелой и обоюдоострой, хорошо сыграл вратарь Максим Чужков, несмотря на ошибку при третьем голе. Пускай бразильцы продолжают нас бояться на пляжных полях, хотелось бы завершить турнир на мажорной ноте. Выход в полуфинал — очень серьезный шаг и заявка на общий положительный результат, мы все будем думать только о победе, поскольку успех над бразильцами можно назвать историческим.