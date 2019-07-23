Сборная России разгромила Молдавию в квалификации ЧМ

Сборная России по пляжному футболу в 1/8 финала домашнего отборочного турнира к чемпионату мира-2019 разгромила команду Молдавии со счетом 8:0 и вышла во второй групповой этап.

Во втором групповом турнире россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

Россия – Молдова 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

Голы: Папоротный, 2 (1:0). Макаров, 3 (2:0). Шишин, 12 (3:0). Никоноров, 21 (4:0). Земсков, 25 (5:0). Земсков, 26 (6:0). Никоноров, 28 (7:0). Земсков, 36 (8:0).

Россия: Чужков, Баженов – Крашенинников, Шишин, Папоротный, Романов, В. Крышанов, Макаров, Шкарин, Н. Крышанов, Никоноров, Земсков.

Молдова: Капсамун, Флоря, Портареско – Кожокарь, Арефьев, Павалаки, Игнат, Целик, Скиопу, Еремия, Костин, Гуржуй.

Предупреждение: Скиопу, 19.

Судьи: Арзулайтис (Литва), Баги (Венгрия), Гомолко (Литва), Гомеш Соареш (Португалия).

23 июля. Москва. Стадион ОК "Лужники".