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Открылась предварительная продажа билетов на ЧМ по пляжному футболу в Москве

16:11

Открывается предварительная продажа билетов на чемпионат мира по пляжному футболу в России-2021. Стоимость билетов составит от 400 до 700 рублей, сообщает сайт РФС.

После этапа предварительной продажи билеты поступят в продажу для широкой общественности с 12 августа до дня финала при условии наличия.

Турнир, который пройдет с 19 по 29 августа, будет разделен на дневные и вечерние сеансы в групповом этапе и четвертьфиналах, по два матча в каждом сеансе. Оба полуфинала будут объединены в один сеанс, что позволит болельщикам посмотреть оба матча по одному билету. Матч за третье место и финал также будут разыграны за один сеанс.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214093

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Иван Шитик все материалы автора

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