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Сборная Бразилии назвала состав на чемпионат мира в Москве

03:02

Сборная Бразилии огласила заявку на чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир стартует через 2 недели в Москве.

В список Джилберто да Коста из 14 игроков вошли следующие футболисты: вратари — Бобо, Мао, Рафа Падилья; полевые — Антонио Бернардо, Катарино, Датинья, Фелипе Силва, Луис Энрике, Аллисон, Эдсон Халк, Лукао, Маурисиньо, Родриго, Зе Лукас.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Сборная Бразилии в группе C встретится с командами Сальвадора, Белоруссии и Швейцарии.

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Евгений Козинов все материалы автора

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