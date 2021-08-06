Сборная Бразилии назвала состав на чемпионат мира в Москве

Сборная Бразилии огласила заявку на чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир стартует через 2 недели в Москве.

В список Джилберто да Коста из 14 игроков вошли следующие футболисты: вратари — Бобо, Мао, Рафа Падилья; полевые — Антонио Бернардо, Катарино, Датинья, Фелипе Силва, Луис Энрике, Аллисон, Эдсон Халк, Лукао, Маурисиньо, Родриго, Зе Лукас.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Сборная Бразилии в группе C встретится с командами Сальвадора, Белоруссии и Швейцарии.