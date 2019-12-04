Михаил Лихачев предложил провести ЧМ-2021 на Красной площади

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев предложил провести чемпионат мира-2021 на Красной площади. Уже известно, что турнир пройдет в России, Лихачев еще не принял решения, останется ли он во главе команды.

— Буквально два дня назад я завершил десятый сезон в качестве главного тренера команды, — цитирует ТАСС Лихачева. — Это огромный срок, и надо будет набраться еще сил, воли для домашнего чемпионата мира. Сейчас мы спокойно отойдем от прошедшего турнира и с руководством РФС решим все эти вопросы.

— Сейчас на одном из официальных интернет-ресурсов мэрии Москвы идет голосование, на какой площадке должен пройти чемпионат мира. Есть ли у вас свое мнение об этом?

— Если меня спросят, то на Красной площади. Для меня это площадка номер один.

— ФИФА, как и ряд других международных спортивных федераций, пока воздерживается от ответа на вопрос по поводу переноса крупных соревнований после рекомендаций комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию в отношении России. Есть у вас какие-то мысли на этот счет с учетом домашнего чемпионата мира?

— Мысли такие, что все будет нормально и чемпионат мира в 2021 году пройдет в России.

?— Шесть лет назад вы говорили о том, что в Москве нет крытого центра по пляжному футболу. Как сейчас обстоит дело?

— В самой Москве такого центра нет, а в Химках и Королеве, ближнем Подмосковье, два центра есть. Это для нас, если можно так сказать, является определенным глотком свежего воздуха.

— Видимо, таких центров недостаточно?

?— Хочется, чтобы такой стационарный крытый комплекс был в центре Москвы.