Михаил Лихачев: «Пляжный футбол развивается семимильными шагами и только судейство в нем становится все хуже»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев прокомментировал результат матча чемпионата мира по пляжному футболу против команды ОАЭ (1:4).

— Что скажете по игре? Что не получилось?

— Многое. Прежде всего, сыграть более агрессивно и выполнить те задачи, которые мы поставили ребятам, — цитирует тренера официальный сайт РФС. — Сложно комментировать такую встречу. В первом периоде не смогли реализовать много моментов. Потом пошла игра более вязкая. Она больше на руку была команде ОАЭ. Плюс определенные решение бригада арбитров, конечно... Не хочется даже это комментировать, но набило оскомину. Уже 10 лет продолжается одно и тоже в каждом турнире.

Мы развиваем пляжный футбол. Думаем, как сделать его лучше. Придумываем новые правила, чтобы увеличить зрелищность, добавить игре скорости. Говорим об этих вещах на семинарах, что-то создаем. Пляжный футбол во всем мире развивается семимильными шагами и только судейство в нем с каждым годом становится все хуже и хуже. Честно говоря, тяжело и невозможно с этим бороться. Но Россию не сломить. Мы будем бороться в решающем матче против сборной Белоруссии. Несмотря ни на что отдадим все силы, чтобы выйти из группы. Мы очень долго ждали этот чемпионат мира. Не все у нас получается в игровом плане, но мы будем бороться и покажем русский характер, а там дай бог все будет хорошо.

— Показалось, что команда «подсела» физически в третьем периоде.

— Наверное, в плюс 39 играть футболистам, родившимся в России, чуть тяжелее, чем футболистам, которые родились в ОАЭ. Да, так и есть, команда «подсела», но для нас большая проблема матчи в такое время, в 4 часа дня. Глупо это отрицать.

— Победа белоруссов над Сенегалом может быть нам на руку?

— Пока не думал о раскладах в нашей группе.