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Максим Чужков: «На Межконтинентальном кубке тренер дал отдохнуть практически всем лидерам»

18:03
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Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков высказал мнение о составе команды на Межконтинентальном кубке.

— Экспериментальный состав, — цитирует Чужкова RT. — На этот турнир тренер дал отдохнуть практически всем лидерам перед чемпионатом мира.

Почему команда показывает хороший результат? Во-первых, за счет желания, во-вторых, ребята хорошо готовы физически и выполняют тренерскую установку на игры.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/684738-chuzhkov-sostav-sbornaya

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