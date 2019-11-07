Максим Чужков: «На Межконтинентальном кубке тренер дал отдохнуть практически всем лидерам»
18:03
Голкипер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков высказал мнение о составе команды на Межконтинентальном кубке.
— Экспериментальный состав, — цитирует Чужкова RT. — На этот турнир тренер дал отдохнуть практически всем лидерам перед чемпионатом мира.
Почему команда показывает хороший результат? Во-первых, за счет желания, во-вторых, ребята хорошо готовы физически и выполняют тренерскую установку на игры.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/684738-chuzhkov-sostav-sbornaya
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