Макаров и Шкарин в составе сборной России на отборочный турнир ЧМ-2019 в Парагвае

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым определился с составом национальной команды на отборочный турнир к чемпионату мира-2019, который пройдет в Асунсьоне (Парагвай).

Квалификация на ЧМ-2019 пройдет в Москве с 19 по 27 июля в "Лужниках".

Список игроков выглядит следующим образом:

вратари – Максим Чужков ("Кристалл"), Павел Баженов ("Спартак");

полевые игроки – Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Дмитрий Шишин (все – "Кристалл"), Борис Никоноров, Николай Крышанов, Виктор Крышанов (все – "Локомотив"), Федор Земсков, Алексей Макаров, Антон Шкарин (все – "Спартак").

​На первом групповом этапе европейского отборочного турнира ЧМ сборная России встретится с командами Германии, Эстонии и Венгрии.

ЧМ-2019 в Парагвае пройдет с 21 ноября по 1 декабря.