Лучший игрок мира-2019 Джордан будет выступать за саратовскую «Дельту»

Португальский футболист Джордан Сантос в сезоне 2020 года будет выступать за саратовскую «Дельту». 28-летний игрок подписал контракт с командой, сообщает BSRussia.

Джордан в минувшем сезоне выиграл чемпионат мира, Европейские игры и Суперфинал Евролиги вместе со сборной Португалии, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и победителем клубного Мундиалито вместе с «Брагой», а также помог китайскому «Мэйчжоу Хакка» дойти до финала Кубка мировых чемпионов в Турции. Кроме того, Джордан стал вице-чемпионом России-2019 в составе московского «Спартака», за который сыграл на первом этапе Суперлиги.

Джордан дебютировал в России в 2017 году в составе самарских «Крыльев Советов». Тогда он помог волжанам дойти до финала домашнего Кубка России. В 2018-м португалец впервые стал призером чемпионата России, завоевав бронзу вместе со «Спартаком».

По итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных Джордан был признан лучшим игроком 2019 года. На чемпионате мира в Парагвае он получил «Серебряный мяч».