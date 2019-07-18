Илья Леонов: "Жаль, что сборная Украины не сыграет в Москве"

Тренер сборной России по пляжному футболу, двукратный чемпион мира Илья Леонов заявил, что расстроен пропуском сборной Украины квалификационного турнира в "Лужниках", который пройдет с 19 по 27 июля.

– Жаль, что сборная, входящая в семерку сильнейших команд Европы, пропустит этот турнир, – цитируют Леонова "РИА "Новости". – И еще больше жалко, если это произошло по политическим мотивам.

В случае пропуска квалификационного турнира в Москве украинская сборная автоматически лишится шансов на участие в финальной стадии чемпионата мира, который пройдет в конце осени в Парагвае. Ранее о таком решении сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.