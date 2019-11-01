Денис Пархоменко: «Постараюсь затруднить выбор вратарей для главного тренера сборной»

Вратарь «Спартака» Денис Пархоменко в интервью BSRussia.com признался, что будет выкладываться на тренировках сборной России, чтобы тренерам было трудно выбирать голкипера на матчи Межконтинентального кубка. Турнир стартует 5 ноября. Россияне в группе сыграет с Египтом, Мексикой и Ираном.

— Денис, поздравляем с новым вызовом в сборную России. Это уже не дебют, но ощущения, наверное, схожие?

— Да, по моим ощущениям, Межконтинентальный кубок — это большой, глобальный турнир, в котором принимают участие команды со всех континентов. И для меня в Дубае будет, можно сказать, второй дебют (улыбается). Конечно, приятно, что тренер на меня рассчитывает. Я в свою очередь сделаю все, чтобы оправдать его ожидания и показать высший класс.

— Когда летите на Межконтинентальный кубок? Сколько времени будет на подготовку?

— 1 ноября мы улетаем в Дубай. Там до 4 числа у нас будет тренировочный процесс — мини-сборы, чтобы сыграться и адаптироваться к местной погоде. А уже 5 числа мы стартуем на турнире игрой с Египтом. Едем на турнир за победой.

— И даже бразильцев не боитесь?

— А чего их бояться?! Они такие же люди, как и мы. С ними всегда интересно играть. В матчах с ними мы сможем вырасти, стать еще сильнее, также, как сами бразильцы выросли на матчах с Россией несколько лет назад.

— Вы попробуете попасть в состав?

— Я в июле только дебютировал с составе сборной, поэтому преждевременно говорить, что я сразу куда-то попаду. Но я буду делать все, чтобы затруднить тренеру решение по выбору вратарей на чемпионат мира (улыбается). Я буду помогать команде и стараться показывать свой уровень, а тренер уже выберет, на кого ему сделать ставку.