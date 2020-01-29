Андрей Бухлицкий приступил к тренировкам после четырехлетнего лечения

Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий приступил к тренировкам после травмы колена, полученной четыре года назад. Ему пришлось перенести четыре операции. Бухлицкий является пятикратным чемпионом России и двукратным чемпионом мира.

— Чувствую себя великолепно и счастлив, что здоров и могу двигаться. И причём нормально двигаться, — приводит слова Бухлицкого пресс-служба пляжного московского «Локомотива». - Ничего не болит, уже обо всём забыл. В планах у меня прежде всего вернуть свою нормальную физическую форму. А там дальше уже как получится. Не люблю делать какие-либо прогнозы, но я работаю очень тщательно и не буду загадывать вперед. Сейчас я просто хочу вернуть свою форму.