Пляжный футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Пляжный футбол

Андрей Бухлицкий приступил к тренировкам после четырехлетнего лечения

18:42

Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий приступил к тренировкам после травмы колена, полученной четыре года назад. Ему пришлось перенести четыре операции. Бухлицкий является пятикратным чемпионом России и двукратным чемпионом мира.

— Чувствую себя великолепно и счастлив, что здоров и могу двигаться. И причём нормально двигаться, — приводит слова Бухлицкого пресс-служба пляжного московского «Локомотива». - Ничего не болит, уже обо всём забыл. В планах у меня прежде всего вернуть свою нормальную физическую форму. А там дальше уже как получится. Не люблю делать какие-либо прогнозы, но я работаю очень тщательно и не буду загадывать вперед. Сейчас я просто хочу вернуть свою форму.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир