Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение ФИФА провести чемпионат мира 2021 года по пляжному футболу в России.

— Мы очень рады, что Россия получила право провести главный турнир самых престижных международных соревнований по пляжному футболу, — цитирует Дюкова официальный сайт РФС. — Благодарим Совет ФИФА, который сделал такой выбор.

Летом Москва на высочайшем уровне, который отметило все футбольное сообщество, провела европейские отборочные соревнования к Кубку мира ФИФА 2019 в Парагвае. РФС активно работает для того, что в России проходили крупные международные турниры, чтобы наша страна оставалась одним из центров футбольного мира. Одна из наших задач — развивать все разновидности футбола и пляжный футбол в их числе. Пляжный футбол в России любят. Наша национальная сборная дважды выигрывала Кубок мира. Очень надеюсь, что в конце ноября команда сможет повторить свой успех на турнире в Парагвае.