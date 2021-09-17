Почетный президент Единой лиги ВТБ — о системных проблемах , возвращении пива на стадионы и политических играх Литвы .

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских команд за сезон-2020/21. Они посчитаны без учета доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов/акционеров/участников, а также субсидии, пожертвования и, конечно, бюджетное финансирование. Стоит подчеркнуть, что данные цифры клубы готовили год назад, в октябре 2020 года. Это важно в разрезе «Химок». Чемпионы Единой лиги-2011 обладали третьим по величине бюджетом в прошлом сезоне (1,67 млрд), а в этом не смогли подтвердить свое участие в турнире из-за финансовых проблем.

Самый большой бюджет по традиции у ЦСКА — 2,69 млрд. Второе место у «Зенита» — 1,92 млрд. Помимо «Химок», бюджет более миллиарда имели «Локомотив-Кубань» (1,25 млрд) и УНИКС (1,03 млрд). Казанцы впервые появились в списке миллиардеров. Бюджеты клубов второго эшелона гораздо скромнее: «Парма» — 344 млн, «Нижний Новгород» — 275 млн, «Енисей» — 197 млн, «Автодор» — 183 млн. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов дал свои пояснения по цифрам, а также ответил на вопросы журналистов.

О доходах клубов

Покупательная способность населения низкая, поэтому на билетах никогда наши клубы не зарабатывали. Очевидно, есть падение статей доходов в этом пункте и в связи с пандемией. Зато у всех рост коммерческих доходов. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирус подталкивает клубы к поиску новых источников прибыли.

И я надеюсь, что будет принят закон о разрешении на продажу пива на стадионах. Это тоже позволит увеличить доходы.

О новом контракте с " Матч ТВ " ( Лига ВТБ впервые получит деньги за телеправа от российского телевидения — 40 миллионов рублей )

До этого сезона они не платили нам ничего, но пришлось подвинуться. Поэтому мы с ними перезаключили контракт, и это не конечная цифра, я уверен. В следующем году проведем тендер.

О заполняемости арен ( на Суперкубок Лиги ВТБ будет допущено 3 тысячи зрителей )

В России единственным органом, который определяет допустимое количество зрителей, является Роспотребнадзор, который не волнует, что происходит в Англии, Германии, Франции и других странах. Мы должны заботиться о безопасности своего населения. Поэтому я здесь придерживаюсь жесткой позиции - все должен решать Роспотребнадзор. А так как они достаточно разумные люди, то они в зависимости от ситуации то ослабляют ограничения, то ужесточают их. И это правильно, я с этой позицией полностью согласен. Анна Юрьевна Попова действует очень профессионально и патриотично, спасибо ей за это большое.

? В полуфинале Суперкубка 2021 ЦСКА сыграет с «Локо», а УНИКС — с «Зенитом»!



? Полуфинальные встречи пройдут 18 сентября, а 19 сентября состоятся матч за 3-е место и финал! pic.twitter.com/6GmLeYfn3z — VTB League (@VTBUL) August 31, 2021

О кризисе в российском баскетболе

В чемпионате СССР играли четыре клуба из России, дело не в количестве, а в качестве. А что действительно вызывает беспокойство — это качество подготовки российских игроков. У нас много говорят о лимитах, но все начинается с подготовки. А подготовка молодых игроков у нас организована неправильно и плохо, я об этом много раз говорил с Андреем Кириленко. И в футболе такая же ситуация. И никто из россиян не хочет ехать за границу, ни за какие коврижки. Там надо потеть, упираться. В России за большие деньги можно сидеть на скамейке. В баскетболе и футболе схожие ситуации. Посмотрите на сборные Словении или Франции. Игроки этих сборных не играют в национальных чемпионатах, а все представляют зарубежные клубы. Или сборная Аргентины, в которой вообще нет чемпионата. А в 2004 году они выиграли Олимпиаду. Так что дело совсем не в чемпионате Единой лиги и восьми российских командах. Нашим игрокам надо уезжать в зарубежные чемпионаты и там набираться опыта.

У нас с детского возраста все дети играют на результат. Это неправильно. Надо опустить кольца с 3,05 м до 2,8 м, сделать площадки более компактными. Чтобы дети думали на площадке, а не только бегали и думали о разнице в счете.

О новых клубах

Все российские клубы, кроме участников Лиги ВТБ, свои бюджеты не оглашают, и мы не знаем их бюджеты. Поэтому сложно сказать, кто по бюджету близок к клубам Лиги ВТБ. «Самара» — не первый год кандидат, так сказать, не первый год в предбаннике стоят. Они уверяют нас, что их бюджета хватит, но у них нет зала до сих пор. Вот когда у них будет достроен дворец спорта, тогда клубы Единой лиги ВТБ примут решение (о возможном вступлении клуба в лигу). Каких-либо поползновений или заявок сейчас нет от российских клубов. По моим данным, ни один из них не готов.

О перезагрузке сборной

Если нет игроков, что может измениться? Меняй тренера, не меняй. Может быть, где-то повезет, все сильнейшие согласятся приехать. Тогда, может быть, нам удастся отобраться на чемпионат мира-2023. Но это кратковременный тактический успех. Стратегического успеха можно ждать и 10 лет. Пока не вырастет талантливая молодежь — ничего не изменится. Насчет женской сборной я куда более оптимистичен. У нас появились молодые талантливые игроки. С нынешним составом мы отберемся на все чемпионаты мира и Европы.

О политике в спорте

Нам очень жаль, что из Единой лиги ВТБ ушли «Жальгирис» и все литовские клубы. Литва — это баскетбольная страна. Для них гораздо большая трагедия, чем для нас, что их сборная не отобралась на Олимпиаду. Я это знаю. В Литве баскетбол — это спорт номер один, футбол ни в какое сравнение не идет. У них сильные клубы, у них-то молодых игроков воспитывают прекрасно. Сколько литовцев играет в НБА и сильных европейских чемпионатах. Десятки. Хотя с финансами у их клубов перспективы не такие хорошие, как у ряда российских. Но решение, почему они не играют (в Единой лиге ВТБ), сто процентов политическое. Им было приказано выйти из Лиги ВТБ и не играть с враждебным государством. Как они считают. Они откровенно используют спорт как политику. Не стоит ждать каких-то шагов навстречу. Польша и Прибалтика — откровенный сателлит США в Восточной Европе. Главное нам — не кормить эти страны, что мы и делаем. Их надо игнорировать.