Сергей Базаревич: «Почему в составе нет Понкрашова? У нас есть коллектив и «химия»

Главный тренер баскетбольной сборной России Сергей Базаревич после открытой тренировки в Новогорске ответил на вопрос, почему он не вызывает в сборную разыгрывающего Антона Понкрашова.

— Это он вас попросил узнать? Давайте отвечу, без проблем. Мы строили команду определенным образом. И видели игроков, которых и вы видели. Ситуации со Шведом, Кулагиным были во многом неожиданными. Ожидали, что Кулагин восстановится, у Зубкова и Бабурина в свое время это не заняло столько времени. А дальше — у нас есть коллектив, химия. Коней на переправе не меняют. Мы верим в тех игроков, которые у нас есть. Нет игроков, кроме Шведа, которые способны выйти извне системы, и решить все. И то не в полной мере. Сейчас важна система. (Дмитрий Кузнецов)