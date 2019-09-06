Сергей Базаревич: «Наш соперник на чемпионате постоянно бросает под 40 штрафных»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Польши(74:79) в матче второго группового раунда чемпионата мира-2019 подвел итоги встречи.

— Чего не хватило, Сергей Валерьянович? Контролировали же игру.

— Отличный вопрос. Не хватило попаданий в решающие моменты. Это игра, ты забиваешь или не забиваешь.

— Поляки все матчи начинали слабо, была установка задавить с самого начала, сделать задел?

— Нет, ты не можешь дать такую установку в баскетболе. Ты играешь в свою игру, пытаешься использовать собственные козыри. Мы были лучше во всем, кроме количества пробитых штрафных. Наш соперник на чемпионате постоянно бросает по 36-38 штрафных. Нам не хватило чуть-чуть концентрации в решающих моментах. Обидные потери, неточности. Кто-то переиграл и из-за этого на фоне усталости принял не совсем правильное решение. Думаю, Карасева не хватило, может быть, кто-то бы имел больше свежести и забил, например, решающий трехочковый.

— Вы сказали на пресс-конференции, что с этой командой это был максимум...

— В плане усилий мы давали максимум. Это то, что мы хотели показать. Что мы несмотря на кучу проблем, боремся. Мы же публичные люди, мы должны являться примером, не знаю, насколько это реалистично. Люди должны увидеть: эти ребята сделали все, что могли. Не получилось? Да. И мы работать над этим будем. Вот что я имел в виду.

— Неплохо вытесняли нас из-под кольца сегодня, много подборов в нападении у поляков...

— У нас больше подборов в нападении, процент двухочковых, трехочковых. Они понимали, как бороться против нашей тактики, потому что мы разыгрываем через третьих и четвертых внутрь, они пытались играть дабл-тим. Когда-то принимали верные решения, иногда не до конца, но имели броски, которые не забили. Они забили свой решающий трехочковый после пробежки, на мой взгляд. Надо, конечно, пересмотреть будет. Очень обидно. Несмотря на все потери, у нас были отличные шансы.

— Кулагиным в качестве основного разыгрывающего довольны? Как вам в принципе игра наших первых номеров здесь?

— Ну... Думаю, если мы хотим позитива, мы должны с оптимизмом смотреть вперед. Мы выяснили, что у нас не все так плохо, что у нас есть игроки, которые способны на чемпионате мира быть в топ-16 и даже в восьмерке. Когда жеребьевка была, все так радовались, были в эйфории. Я сказал, что странно радоваться, нельзя так. Лучшая команда Африки и Латинской Америки. Так что сейчас обидно, можно было брать свое. По поводу молодых игроков, Миши — он отличную игру сегодня выдал. Но мы все знаем, как он умеет играть. Может, где-то в организации, контроле не хватало.

— Сложно будет на Венесуэлу настроиться?

— Да, непросто, но думаю, мы это сделаем. (Дмитрий Кузнецов)