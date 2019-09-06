Сергей Базаревич: «Мы упустили отличную возможность»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Польши (74:79) в матче второго группового раунда чемпионата мира-2019 подвел итоги встречи. По его словам, команда упустила преимущество в начале третьей четверти.

— В тяжелой игре всегда можно выделить плюсы, в провальной игре трудно выделить плюсы, — отметил Базаревич в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я, а также игроки сейчас понимаем, что мы упустили отличную возможность. Почему это произолшло? Сложно анализировать по горячим следам.

Я думаю, мы упустили преимущество в начале третьей четверти. Дали им вернуться. И в концке встречи соперник не должен быз забивать этот бросок. У них в какой-то момент нашлись опытные игроки. Кашарик забил два трехочковых... Плюс они забили этот трехочковый, который дал в концовке преимущество, которое очень сложно отыграть. Это две атаки, два владения. Это психологическое преимущество.

Мы боролись, цеплялись. Мы не забили два свободных трехочковых. Это игра. На этом не стоит... Мы нашли свободные броски, не забили их. Команда соперника забила. Поздравляем их.