Сборная России победила Финляндию и вышла на чемпионат мира-2019

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 обыграла Финляндию (91:76) и вышла в финальную часть турнира в Китае.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Дмитрий Кулагин (22 очка).

В первой четверти преимущество финнов достигало 18 очков, россияне смогли сравнять счет только в начале четвертой четверти.

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа

2-й раунд

Группа K

Россия – Финляндия – 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11)

Р: Кулагин (22), Антонов (15), Воронцевич (14), Хвостов (10).