Сборная России победила Финляндию и вышла на чемпионат мира-2019

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 обыграла Финляндию (91:76) и вышла в финальную часть турнира в Китае.
Самым результативным игроком в составе россиян стал Дмитрий Кулагин (22 очка).
В первой четверти преимущество финнов достигало 18 очков, россияне смогли сравнять счет только в начале четвертой четверти.
Чемпионат мира
Мужчины
Отборочный турнир
Европа
2-й раунд
Группа K
Россия – Финляндия – 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11)
Р: Кулагин (22), Антонов (15), Воронцевич (14), Хвостов (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/world/2019/calendar/
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