Коста Илиев: "В этом году пройдет лучший чемпионат мира в истории"

Спортивный директор ФИБА Коста Илиев уверен, что в этом году пройдет лучший чемпионат мира. Турнир состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.

– Все идет по плану, - цитируют "Известия" Илиева. - Мы давно работаем в плотном контакте с китайскими властями, создали специальную структуру ФИБА в этой стране. Уверен, наши совместные усилия приведут к тому, что это будет лучший чемпионат мира по баскетболу в истории. Все предпосылки для этого есть – современные арены, необходимая инфраструктура, продуманная логистика, сумасшедший зрительский ажиотаж.

– Как проходит подготовка к жеребьевке чемпионата мира, которая пройдет уже 16 марта в Шэньчжэне?

– Вы, наверное, слышали, что все 10 тыс. билетов на жеребьевку были распроданы буквально за несколько дней. Интерес к баскетболу в Китае просто фантастический, а после ЧМ-2019 он будет только расти.