Хенрик Деттманн – о поражении от России: "В Финляндии не так много баскетболистов"

Главный тренер сборной Финляндии Хенрик Деттманн прокомментировал итоги матча с Россией (76:91), передает пресс-служба FIBA.

Напомним, россияне одержала восемь побед в 12 матчах и гарантировали себе как минимум третье место в групповом турнире, а также участие в чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

– Поздравляю Россию. Это было потрясающее представление. Они продемонстрировали зачемательную игру, показали мужество и характер. Они уступали по ходу встречи, но они вернулись в игру и одержали победу. Я думаю, что моя сборная очень хорошо сыграла все отборочные матчи. В нашей стране не так много баскетболистов, – приводит слова Деттманна пресс-служба FIBA.

Все о баскетболе – здесь