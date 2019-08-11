Базаревич надеется, что травма Карасева окажется несерьезной

Защитник сборной России Сергей Карасев получил травму в матче товарищеского турнира в Вероне против сборной Сенегала (73:56). Он повредил палец ноги и не вышел на вторую половину. Главный тренер Сергей Карасев выразил надежду, что травма не окажется серьезной.

– Ему наступили на ногу, он дернул сухожилие большого пальца, - цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. - Надеюсь, что все обойдется. Очень. А то у нас столько травмированных, что это какой-то кошмар.

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.