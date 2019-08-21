Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о подготовке к Кубку мира по баскетболу. По его словам, несмотря на обилие травм ведущих игроков, россияне готовы дать бой соперникам. В групповом турнире сборная России сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

— Сборная столкнулась с эпидемией травм, но будем биться, как в песне: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», — цитирует ТАСС Воронцевича. — Я видел рейтинг Международной федерации баскетбола перед чемпионатом мира, где сборная России занимает 17-е место среди участников. На мой взгляд, он не совсем объективный, мы будем стараться, бороться, пытаться опровергнуть рейтинги, но игра покажет.

Из-за травм в Кубке мира не сыграют Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой.