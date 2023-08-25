Сверхновые или Уходящие. 10 главных звезд баскетбольного ЧМ-2023

От Дончича и Эдвардса до Гобера и Вучевича.

В пятницу, 25 августа, в трех странах — Японии, Индонезии и Филиппинах — стартовал чемпионат мира по баскетболу, который продлится до 10 сентября. В этом материале «СЭ» собрал главных звезд турнира. С важным уточнением: в списке не должно быть больше одного представителя из каждой сборной.

Шэй Гилджес-Александер (защитник сборной Канады и «Оклахомы»).

25 лет. Статистика в сезоне-2022/23: 31,3 очка, 4,9 подбора, 2,8 передачи

«Кленовые листья» собрали, пожалуй, самую сильную сборную в своей истории, включающую в себя семь игроков из НБА. Небольшой дисбаланс между задней и передней линиями должен быть нивелирован грамотной игрой лидера Канады ШГА, проведшего свой лучший сезон в карьере в НБА. В трех из пяти предтурнирных матчей Шэй был лучшим на паркете, и в трех этих матчах команда побеждала. Главная задача — не переигрывать и удачно сыграться с другими звездами команды.

Лука Дончич (разыгрывающий сборной Словении и «Далласа»).

24 года. Статистика в сезоне-2022/23: 32,4 очка, 8,6 подбора, 3,6 передачи

Фото Global Look Press

Пожалуй, самый медийный игрок предстоящего мундиаля. Как и полагается рок-звезде, Дончич в предтурнирной подготовке делал все, что хотел (два трипл-дабла, травма против Греции, был уничтожен в матче против испанцев, пропустил разгромное поражение от США). Говорить о том, что Лука в одного выиграет Кубок мира, не позволит себе даже Марк Кьюбан, поэтому очень много будет зависеть от его талантливых оруженосцев, которые очень часто были похожи на Санчо Пансу (за исключением Горана Драгича, который пропускает турнир). Наставнику «Локомотива-Кубань» Александару Секуличу надо будет найти баланс между гением и подмастерьями.

Энтони Эдвардс (защитник сборной США и «Миннесоты»).

22 года. Статистика в сезоне-2022/23: 24,4 очка, 5,9 подбора, 3,3 передачи

Главный вопрос этого Кубка мира — что покажет сборная США и какой ей эпитет пришьют на этот раз (после The Disaster Team 2004 года сложно придумать что-то хуже). Да, суперзвезды на КМ от США перестали ездить, но все равно звездно-полосатые перестанут себя уважать (на время), если не заберут золото турнира. На плечи Эдвардса выпала роль набирать очки и загонять соперника в самые сложные ситуации. Таким был нынешний генеральный менеджер сборной Грант Хилл в свои годы, да и главный тренер Стив Керр долгое время играл с игроком, который в майке под номером 9 разрывал любую защиту на международном уровне. В пяти из шести «разогревочных» матчей Энтони был лучшим в своей команде по очкам, один раз выбив мастерские 34 очка.

Лаури Маркканен (тяжелый форвард сборной Финляндии и «Юты»).

26 лет. Статистика в сезоне-2022/23: 25,6 очка, 8,6 подбора, 1,9 передачи

Сборная Финляндии выступит на этом турнире в роли европейского Техаса (Штат одинокой звезды), где солировать будет форвард «джазменов». Другие фамилии мало что скажут даже специалистам (даже когда-то «подмосквича» Коппонена не взяли в роли дядьки-наставника). Может ли Лаврик в одиночку решать судьбу матча? Это очень вряд ли. Может ли повести за собой? Может. И точно поведет. Это всего лишь второй раз Суоми выходит в финальную часть Кубка мира. В 2017 году команда заняла 22-е место из 24. Претендующий на звание франчайз-игрока «Юты Джазз» сделает все, чтобы попасть хотя бы во второй десяток лучших стран мира. Хотя первый блин вышел комом: в первом матче команда Лаури крупно уступила Австралии.

Руди Гобер (центровой сборной Франции и «Миннесоты»).

31 год. Статистика в сезоне-2022/23: 13,5 очка, 11,6 подбора, 1,7 передачи

Нынешний поход за Кубком мира может стать последним для, пожалуй, лучшего европейского центрового XXI века. На КМ в Катаре в 2027 году Гоберу будет уже 35, а, судя по баскетбольным талантам Франции, на смену ему уже готовы прийти пара-тройка не менее подвижных центровых. Во всех семи (из них шесть — победных) матчах перед КМ Руди был лучшим в своей команде на подборах и традиционно отмечался двузначным количеством очков. В защите Заглушка, как всегда, надежен, а периодическое желание сфолить можно будет «успокоить» быстрой заменой на других качественных центровых. В любом случае Гобер захочет разбавить свой набор из двух бронзовых медалей предыдущих КМ медалями более высокого качества.

Деннис Шредер (разыгрывающий сборной Германии и «Торонто»).

29 лет. Статистика в сезоне-2022/23: 12,7 очка, 2,5 подбора, 1,7 передачи

Пожалуй, самая противоречивая звезда из героев этого материала, но и влияние его игры на результаты команды сложно преуменьшить. Братья Вагнеры, Тейс и Фойгтманн отлично смотрятся с защитником «Торонто» и под управлением экс-тренера саратовского «Автодора» Гордона Херберта. Лидерские качества Шредера хорошо проявлялись в предтурнирных матчах, в которых Die Mannschaft обыграла саму Канаду и навязала борьбу США. Кто знает, может быть, бронза ЧМ-2002 может повториться и в этом году.

Карл-Энтони Таунс (тяжелый форвард сборной Доминиканской Республики и «Миннесоты»).

27 лет. Статистика в сезоне-2022/23: 21,1 очка, 8,3 подбора, 2,9 передачи

Удивительный случай позволил одной из самых ярких звезд НБА сыграть за сборную, которая на международных турнирах не может похвастаться какими-либо результатами. Пожалуй, самым большим достижением «Кискеянос» (самоназвание жителей Доминиканской Республики) была товарищеская игра против сборной США в 2012 году, когда тогдашний главный тренер Джон Калипари играл против своего воспитанника Энтони Дэвиса. Теперь другой игрок Университета Кентукки и также первый номер драфта попробует выйти из очень «проходной» группы (Италия, Ангола, Филиппины). Травматичность КАТ может внести свои коррективы в планы подопечных Нестора Гарсии, но не будем о грустном.

Никола Вучевич (центровой сборной Черногории и «Чикаго»).

32 года. 17,5 очка, 11 подборов, 1,7 передачи

Никола в 32 года по-прежнему входит в список элитных центровых НБА. Не зря этим летом «быки» не пожалели для своего большого 60 миллионов долларов на три года. «Если Вуч уйдет, как вы его замените? Такие варианты нас просто не устраивали. Поэтому сохранение Вуча было целью номер один в межсезонье», — сказал генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли.

Несмотря на истекающий контракт, Вучевич еще в начале этого года заявил, что хочет сыграть на ЧМ, и сдержал слово. С ним Черногория получает мощную поддержку на щитах и вполне может далеко добраться по турнирной сетке. Группа у них вполне проходимая — Египет, Мексика и обескровленная травмами Литва, — а состав один из сильнейших в истории. Помогать дважды участнику Матча звезд будут Кендрик Перри, Боян Дублевич, Марко Симонович и Никола Иванович.

Богдан Богданович (защитник сборной Сербии и «Атланты»).

31 год. Статистика в сезоне-2022/23: 14,0 очка, 3 подбора, 1,2 передачи.

Фото AFP

ББ — самый «незвездный» игрок в этом списке. Вообще выделять кого-то одного в составе сборной братского народа — всегда неблагодарное дело. Богдан будет делать то, что он умеет лучше всего: бросать с разных дистанций и не давать покоя защите соперников. Интересно, что Сербия обыгрывала в выставочных матчах и Китай, и Пуэрто-Рико (ББ набирал 15 и 19 очков соответственно) — своих соперников по группе на КМ. Богданович, как и в случае с Гобером, также идет на свой последний КМ, все-таки в 2027 году сербу будет 35, что для атакующего защитника звучит приговором.

Гильермо Эрнангомес (центровой сборной Испании и «Барселоны»).

29 лет. Статистика в сезоне-2022/23: 6,9 очка, 4,7 подбора, 1,0 передачи в составе «Нового Орлеана»

Этот список был бы неполным без MVP прошлогоднего Евробаскета (19,4 очка и 7,8 подбора). Хотя Уилли и провел довольно слабый сезон в НБА (а Хуанчо и вовсе провалился в «Торонто»), именно братья Гомес поведут за собой действующих чемпионов. Оба этим летом сменили НБА на Евролигу, и ЧМ хороший старт, чтобы доказать, что их рановато списали со счетов за океаном.

Правда, в отсутствие Рики Рубио, Лоренцо Брауна, Усмана Гарубы и Николы Миротича «Красной фурии» будет очень непросто добраться до медалей. Но мистер Серджио Скариоло уже приучил нас к волшебным преображениям. Чемпионат Европы-2022 в Берлине он выиграл с тремя игроками «Уникахи» и центровым «Токио». В этот раз глубина состава все-таки более качественная.