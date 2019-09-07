Сергей Карасев: «Я не нашел себя на этом Кубке мира»

Форвард сборной России Сергей Карасев рассказал про неудачное выступление команды на чемпионате мира-2019. Российская сборная завершит выступления на стадии группового этапа.

— Не знаю, почему не сложилось в Китае у меня, — цитирует «РИА Новости Карасева». — Трудно сказать, я не нашел себя на этом Кубке мира. Все это мотивирует меня доказывать все заново, заново показывать. Хочется обратно, хочется снова выходить с высоко поднятой головой. Буду работать, что еще остается? Буду тренироваться больше, только через труд и усилия можно вернуться.