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Рики Рубио — MVP чемпионата мира-2019

17:32
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Защитник Рики Рубио был признан самым ценным игроком чемпионата мира, который завершился в Китае. В составе сборной Испании он завоевал золото мирового первенства.

Рубио также вошел в символическую пятерку турнира. Кроме него в нее попали: Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Марк Газоль (Испания) и Луис Скола (Аргентина).

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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