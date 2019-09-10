Испанские журналисты назвали позором организацию ЧМ-2019 в Китае

Испанские журналисты недовольны организацией чемпионата мира по баскетболу в Китае, информирует Marca. Сообщается, что на матч Испания — Польша (90:78) трех журналистов с Пиреней не пускали в пресс-ложу без объяснения причин. В итоге им удалось попасть на свои рабочие места уже по ходу встречи.

Однако, по мнению Marca, проблемы начались еще до старта турнира: визу в Китай невозможно сделать без знания местного языка. В самом же Китае местные жители практически не говорят по-английски.