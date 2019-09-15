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Франция обыграла Австралию в матче за третье место на чемпионате мира

12:45
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В матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу среди мужчин сборная Франции обыграла команду Австралии (67:59).

В составе победителей самым результативным стал Нандо де Коло, набравший 19 очков. У австралийцев 17 очков набрал Джо Инглз.

В финальном матче сыграют сборные Аргентины и Испании. Финал начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 3-е место

Франция — Австралия — 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

15 сентября.

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