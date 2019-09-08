Базаревич останется на посту главного тренера сборной России

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич продолжит работу на своем посту после чемпионата мира.

— Базаревич продолжит работать — он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении, — сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью ТАСС. — И рисунок игры в принципе прослеживается.

На чемпионате мира-2019 сборная России не смогла выйти в плей-офф. Базаревич возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года.