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Базаревич останется на посту главного тренера сборной России

16:13
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Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич продолжит работу на своем посту после чемпионата мира.

 — Базаревич продолжит работать — он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении, — сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью ТАСС. — И рисунок игры в принципе прослеживается.

На чемпионате мира-2019 сборная России не смогла выйти в плей-офф. Базаревич возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы 2017 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6859917

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