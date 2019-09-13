Аргентина вышла в финал чемпионата мира

Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

В решающей встрече, которая состоится 15 сентября, сборная Аргентины сыграет с командой Испании.

Отметим, что сборная Аргентина в своей истории один раз выигрывала мировое первенство. Это случилось в 1950 году. В 2002-м команда завоевала серебро.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

1/2 финала

Аргентина — Франция — 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)

13 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей