Аргентина вышла в финал чемпионата мира
16:56
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
В решающей встрече, которая состоится 15 сентября, сборная Аргентины сыграет с командой Испании.
Отметим, что сборная Аргентина в своей истории один раз выигрывала мировое первенство. Это случилось в 1950 году. В 2002-м команда завоевала серебро.
Баскетбол
ЧМ. Мужчины
1/2 финала
Аргентина — Франция — 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)
13 сентября.
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