Андрей Зубков: «Сборной России за счет дисциплины удалось выиграть у Нигерии»

Форвард сборной России Андрей Зубков после победы над Нигерий в первом матче на чемпионате мира-2019 (82:77) отметил, что выиграть помогла дисциплина.

— На бумаге они выглядели сильнее нас, но за счет дисциплины нам удалось выиграть, — цитируют «Известия» Зубкова. — Они думали в основном о нападении и часто отключались в защите. Это позволило нам набирать легкие очки. Что произошло с командой в начале четвертой четверти? Возможно, мы подустали, немного расслабились. Но самое главное, что мы смогли вернуться в самый важный момент, поверить в себя, биться за каждый мяч. Изначально мы были уверены, что победим. Рад, что так и получилось.

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