Напавшим на Шведа грозит до 12 лет тюрьмы. Подозреваемые задержаны

Баскетболист ЦСКА после избиения по-прежнему находится в больнице, а его обидчики дают показания в полиции.

МВД России объявило о задержании трех подозреваемых в избиении известного баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа. В ночь на вторник 34-летний игрок в результате драки около одного из ресторанов в центре столицы получил тяжелые травмы и оказался в больнице. Теперь обидчики спортсмена дают показания в полиции — им грозит уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. Это серьезное обвинение, которое может обернуться тюремным заключением на срок до 12 лет. Правда, здесь многое будет зависеть от того, какие последствия будут иметь травмы для здоровья и профессиональных возможностей пострадавшего.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ситуация стабилизировалась

Во вторник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Швед стал жертвой нападения на улице, в результате которого получил черепно-мозговую травму и оказался в больнице. Инцидент произошел в ночь на 2 мая около одного из ресторанов в центре Москвы, куда баскетболист отправился с женой и знакомыми после седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (армейцы проиграли этот поединок и выбыли из борьбы за чемпионский титул).

По словам официального представителя игрока Обрада Фимича, на выходе из заведения Алексея атаковала группа пьяных мужчин. В результате конфликта баскетболист упал и получил серьезные повреждения — открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Некоторое время спортсмен находился без сознания и на скорой был доставлен в больницу. Сейчас Швед продолжает лечение в одной из частных клиник.

«Алексей чувствует себя лучше. Сегодня должны быть завершены дополнительные обследования. Будет принято решение по тактике лечения. Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась. Идет на поправку», — рассказал «СЭ» президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

В компании со Шведом было два друга. Один из них — партнер по ЦСКА Артем Комолов со своей супругой. Отметим, что защитник армейцев не участвовал в конфликте. Жена остановила его.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Версии конфликта

Весь вторник различные Тelegram-каналы обсуждали обстоятельства драки и причины конфликта в ресторане. Одни источники уверяли, что Швед и его спутники находились под воздействием алкоголя, другие подчеркивали, что спортсмен был трезв, а в пьяном состоянии находили его оппоненты, которые также скандалили с сотрудниками заведения. Звучали предположения, что претензии к игроку могли быть связаны с результатами прошедшего матча — якобы хулиганы потеряли большие деньги, поставив на победу ЦСКА.

Кроме того, обсуждается этнический мотив. Якобы непонимание между компанией баскетболиста и другими посетителями ресторана могло возникнуть на национальной почве. Еще одна версия — ссора началась из-за конфликта посетителей заведения с женой спортсмена. Впрочем, все это пока что домыслы. Показания пострадавших и свидетелей происшествия уже стали материалами уголовного дела, и до суда навряд ли мы дождемся их объективной оценки. В любом случае — избиение звезды отечественного спорта в центре Москвы нельзя считать рядовым событием. И в целом это может стать поводом для оценки работы охраны ресторана.

Напомним, что в декабре 2021 года в результате бытового конфликта у ресторана в Москве был жестоко избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который долго и тяжело восстанавливался после полученных повреждений. Как долго придется лечиться Шведу — пока вопрос. Хватит ли ему для восстановления межсезонья и пройдут ли полученные травмы бесследно? От этого во многом будет зависеть настрой судьи, которому предстоит выносить решения по данному делу.

— Алексей по-прежнему находится в больнице, продолжает плановые обследования, состояние остается стабильным, есть положительная динамика, — приводит РИА Новости слова Обрада Фимича. — Он настроен оптимистично, общается с семьей и близкими, нацелен на выздоровление. Получает большое количество сообщений, не всем успевает отвечать. Алексею, всем его родным, мне, друзьям, близким, работникам клуба и команды приходит невероятное количество слов поддержки со всего мира, мы очень благодарны всем.