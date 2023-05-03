В ЦСКА сообщили, что состояние Шведа стабилизировалось

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал корреспонденту «СЭ» об улучшении состояния здоровья атакующего защитника Алексея Шведа.

«Алексей чувствует себя лучше. Сегодня должны быть завершены дополнительные обследования. Будет принято решение по тактике лечения. Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась. Идет на поправку», — сказал Ватутин «СЭ».

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года. Он также играл за клуб с 2005 по 2012-й.